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09.11.2026 06:31:29
Collier Creek gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Collier Creek hat am 06.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Das EPS lag bei -0,27 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,170 USD je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz wurde auf 369,2 Millionen USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 2,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 377,8 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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