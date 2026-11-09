Collier Creek gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Collier Creek hat am 06.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS lag bei -0,27 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,170 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 369,2 Millionen USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 2,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 377,8 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at