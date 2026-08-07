Collier Creek hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Collier Creek hat am 05.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,11 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Collier Creek 0,120 USD je Aktie generiert.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 371,8 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 1,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 366,7 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at