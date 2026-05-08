Collier Creek hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Collier Creek hat am 06.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,02 USD. Im Vorjahresquartal hatten 0,090 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 2,62 Prozent auf 361,3 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 352,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at