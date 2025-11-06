Colliers International Group: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Colliers International Group hat am 04.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS wurde auf 1,13 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,00 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 2,02 Milliarden CAD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 25,30 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Colliers International Group einen Umsatz von 1,61 Milliarden CAD eingefahren.

Redaktion finanzen.at