Colliers International Group stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Colliers International Group hat am 05.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,65 CAD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,120 CAD erwirtschaftet worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Colliers International Group im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,03 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,80 Milliarden CAD. Im Vorjahresviertel waren 1,64 Milliarden CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at