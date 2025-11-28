Collingwood Resources stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Collingwood Resources veröffentlichte am 26.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,01 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Collingwood Resources ein Ergebnis je Aktie von -0,020 CAD vermeldet.

Redaktion finanzen.at