Collingwood Resources: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Collingwood Resources präsentierte in der am 28.07.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Der Verlust je Aktie wurde für das Gesamtjahr auf 0,010 CAD beziffert. Im Vorjahr hatte Collingwood Resources ein Ergebnis je Aktie von -0,020 CAD vermeldet.

Redaktion finanzen.at