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02.10.2026 06:31:29
Collplant präsentierte Quartalsergebnisse
Collplant stellte am 30.09.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Das EPS lag bei -1,89 USD. Ein Jahr zuvor waren -2,800 USD je Aktie erzielt worden.
Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 38,89 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 0,2 Millionen USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 0,1 Millionen USD.
Redaktion finanzen.at
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