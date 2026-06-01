Collplant: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Collplant gab am 29.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,23 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,130 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 96,60 Prozent auf 0,1 Millionen USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at