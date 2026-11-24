CAR Aktie
ISIN: US14074L1052
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24.11.2026 19:07:22
Colombia: Car bomb attack injures at least 23
The explosion in Villavicencio coincides with the tenth anniversary of a peace accord with FARC guerrillas, casting doubt on Colombia's peace process.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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