SHIFT Aktie
WKN DE: A12D58 / ISIN: JP3355400007
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23.06.2026 18:19:21
Colombia: The 'Tiger's' victory signals a rightward shift
With the election of Abelardo de la Espriella, an ultra-right-wing outsider has won the presidential runoff in Colombia for the first time. The tight victory marks a political shift and could trigger new conflicts.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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