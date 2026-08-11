Toll Holdings LtdShs Aktie

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WKN: 918388 / ISIN: AU000000TOL1

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11.08.2026 10:03:20

Colombia earthquake: Death toll rises to over 100

A powerful earthquake, measured at magnitude 7.4, has struck Colombia, killing dozens of people and trapping many under rubble. Cities including Cali, Pereira and Manizales were among the hardest-hit.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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