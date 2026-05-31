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01.06.2026 01:15:19
Colombia set for runoff vote after tight presidential poll
With vote counting underway in Colombia, right-wing outsider Abelardo de la Espreilla seems set to face veteran leftist candidate Ivan Cepeda in the second round of the presidential election.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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