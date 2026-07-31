Colombier Acquisition A: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Colombier Acquisition A präsentierte am 29.07.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 1,54 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -2,770 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz wurden 7,1 Millionen USD gegenüber 7,1 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at