Colombier Acquisition A stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Colombier Acquisition A äußerte sich am 17.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Das EPS lag bei -0,16 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,660 USD je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 7,3 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Colombier Acquisition A 7,2 Millionen USD umgesetzt.

Colombier Acquisition A vermeldete für das abgelaufene Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 0,540 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1,800 USD je Aktie erwirtschaftet.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Colombier Acquisition A 18,20 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 21,55 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Hier waren 23,20 Millionen USD umgesetzt worden.

