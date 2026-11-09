Colombier Acquisition A: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Colombier Acquisition A hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 06.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Colombier Acquisition A hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 1,01 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -3,900 USD je Aktie gewesen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 7,3 Millionen USD – ein Plus von 66,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Colombier Acquisition A 4,4 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at