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09.11.2026 06:31:29
Colombier Acquisition A: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Colombier Acquisition A hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 06.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.
Colombier Acquisition A hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 1,01 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -3,900 USD je Aktie gewesen.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 7,3 Millionen USD – ein Plus von 66,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Colombier Acquisition A 4,4 Millionen USD erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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