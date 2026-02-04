Colombier Acquisition a Aktie
WKN DE: A3CU6F / ISIN: US19533H1086
|
04.02.2026 04:28:58
Colombier Acquisition Corp. III Prices IPO Of 26.00 Mln Units At $10.00/unit
(RTTNews) - Colombier Acquisition Corp. III announced the pricing of its initial public offering of 26.00 million units at a price of $10.00 per unit.
The units will be listed on the New York Stock Exchange (NYSE) and trade under the ticker symbol CLBR U beginning on February 4, 2026. Each unit consists of one Class A ordinary share and one-eighth of one redeemable warrant, with each whole warrant exercisable to purchase one Class A ordinary share at a price of $11.50 per share. After the securities comprising the units begin separate trading, the Class A ordinary shares and warrants are expected to be listed on the NYSE under the symbols CLBR and CLBR WS, respectively.
Nachrichten zu Colombier Acquisition Corp Registered Shs -A-
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Colombier Acquisition Corp Registered Shs -A-
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
