Colonia Real Estate hat am 18.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Colonia Real Estate hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,94 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 3,49 EUR je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite hat Colonia Real Estate im vergangenen Quartal 141,2 Millionen EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 12,87 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Colonia Real Estate 125,1 Millionen EUR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at