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05.11.2026 06:31:28
Colonnade Acquisition A: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Colonnade Acquisition A präsentierte am 03.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,20 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,370 USD je Aktie erwirtschaftet worden.
Beim Umsatz wurden 59,3 Millionen USD gegenüber 39,5 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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