Colonnade Acquisition A: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Colonnade Acquisition A präsentierte am 03.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,20 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,370 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz wurden 59,3 Millionen USD gegenüber 39,5 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at