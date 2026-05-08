Colonnade Acquisition A: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Colonnade Acquisition A gab am 05.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,28 USD gegenüber -0,420 USD im Vorjahresquartal verkündet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 48,6 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 48,88 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Colonnade Acquisition A einen Umsatz von 32,6 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at