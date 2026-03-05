|
05.03.2026 06:31:28
Colonnade Acquisition A stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Colonnade Acquisition A hat am 02.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,06 USD. Im Vorjahresviertel waren -0,480 USD je Aktie erzielt worden.
Im abgelaufenen Quartal hat Colonnade Acquisition A 62,2 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 106,65 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 30,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.
In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 1,070 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Colonnade Acquisition A -2,080 USD je Aktie generiert.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 52,46 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 169,38 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 111,10 Millionen USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerKrieg in Nahost: ATX und DAX schließen deutlich schwächer -- Wall Street sackt ab -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt fielen am Donnerstag tief ins Minus. An der Wall Street dominieren die Bären. Die Börsen in Fernost zeigten sich mit positiven Vorzeichen.