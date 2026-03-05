Colonnade Acquisition A stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Colonnade Acquisition A hat am 02.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,06 USD. Im Vorjahresviertel waren -0,480 USD je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Colonnade Acquisition A 62,2 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 106,65 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 30,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.

In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 1,070 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Colonnade Acquisition A -2,080 USD je Aktie generiert.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 52,46 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 169,38 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 111,10 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at