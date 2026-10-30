Colony Bankcorp hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Colony Bankcorp hat am 28.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,50 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,330 USD je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 25,01 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 58,7 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 47,0 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at