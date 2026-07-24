Colony Bankcorp hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Colony Bankcorp ließ sich am 22.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Colony Bankcorp die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,51 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,460 USD erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 57,9 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 23,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 46,9 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at