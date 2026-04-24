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24.04.2026 06:31:29
Colony Bankcorp präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Colony Bankcorp hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 22.04.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,39 USD gegenüber 0,380 USD im Vorjahresquartal.
Der Umsatz lag bei 55,6 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 24,70 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 44,6 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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