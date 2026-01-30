Colony Bankcorp: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Colony Bankcorp lud am 28.01.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Mit einem EPS von 0,42 USD lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Colony Bankcorp mit 0,420 USD je Aktie genauso viel verdiente.

Auf der Umsatzseite hat Colony Bankcorp im vergangenen Quartal 51,8 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 11,77 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Colony Bankcorp 46,3 Millionen USD umsetzen können.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,59 USD für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,36 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 190,23 Millionen USD – ein Plus von 7,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Colony Bankcorp 176,78 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at