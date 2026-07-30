Colony Credit Real Estate: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Colony Credit Real Estate hat am 28.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,15 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Colony Credit Real Estate ein Ergebnis je Aktie von -0,190 USD vermeldet.

Colony Credit Real Estate hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 83,6 Millionen USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 3,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 86,2 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at