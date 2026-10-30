Colony Credit Real Estate gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Colony Credit Real Estate lud am 27.10.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Colony Credit Real Estate hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 87,4 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 3,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 84,1 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at