Colony Credit Real Estate präsentierte Quartalsergebnisse

Colony Credit Real Estate lud am 28.04.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,03 USD, nach 0,040 USD im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 9,25 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 77,9 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 85,2 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at