Colony Credit Real Estate veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Colony Credit Real Estate hat am 17.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,12 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Colony Credit Real Estate -0,160 USD je Aktie generiert.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,78 Prozent zurück. Hier wurden 83,2 Millionen USD gegenüber 83,8 Millionen USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,260 USD. Im Vorjahr waren -1,050 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 8,00 Prozent auf 331,60 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 360,42 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at