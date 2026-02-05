COLOPL: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

COLOPL hat am 04.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,32 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte COLOPL ein EPS von 0,350 JPY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde auf 4,77 Milliarden JPY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 10,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5,31 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at