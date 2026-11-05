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05.11.2026 06:31:28
COLOPL: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
COLOPL hat am 04.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,37 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,29 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz wurden 6,94 Milliarden JPY gegenüber 6,94 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
In Sachen EPS wurden 14,07 JPY je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte COLOPL -2,390 JPY je Aktie eingenommen.
Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 12,69 Prozent auf 22,64 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 25,93 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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