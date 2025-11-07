COLOPL: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

COLOPL lud am 05.11.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,29 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte COLOPL ein EPS von -11,150 JPY je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat COLOPL in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 9,56 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 6,94 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 7,67 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 2,390 JPY. Im Vorjahr hatten -14,550 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,16 Prozent auf 25,93 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 25,98 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at