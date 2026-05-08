COLOPL präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

COLOPL hat am 07.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 5,10 JPY gegenüber 1,04 JPY im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 39,10 Prozent auf 5,32 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel hatte COLOPL 8,73 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at