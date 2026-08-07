COLOPL stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

COLOPL gab am 05.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es stand ein EPS von 5,28 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei COLOPL noch ein Gewinn pro Aktie von -6,070 JPY in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 13,26 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 5,61 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 4,96 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at