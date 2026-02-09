Coloplast A-S (B): Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Coloplast A-S (B) veröffentlichte am 06.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 6,20 DKK präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Coloplast A-S (B) ein EPS von 4,63 DKK je Aktie vermeldet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 0,24 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 7,04 Milliarden DKK umgesetzt, gegenüber 7,03 Milliarden DKK im Vorjahreszeitraum.

Für das Quartal hatten Analysten im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 6,13 DKK gerechnet. Den Umsatz hatten sie bei 7,12 Milliarden DKK gesehen.

Redaktion finanzen.at