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19.08.2026 06:31:29
Coloplast A-S (B) gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Coloplast A-S (B) hat am 18.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 6,49 DKK beziffert, während im Vorjahresquartal 3,57 DKK je Aktie in den Büchern standen.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 5,71 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 6,96 Milliarden DKK generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 7,36 Milliarden DKK ausgewiesen.
Die Schätzungen der Analysten hatten bei einem Gewinn je Aktie von 6,15 DKK sowie einem Quartalsumsatz in Höhe von 7,27 Milliarden DKK gelegen.
Redaktion finanzen.at
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