Coloplast A-S (B) öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Coloplast A-S (B) hat am 02.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 5,26 DKK beziffert, während im Vorjahresquartal 3,88 DKK je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite standen 7,46 Milliarden DKK in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 6,96 Milliarden DKK umgesetzt.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 13,64 DKK beziffert. Im Vorjahr hatte Coloplast A-S (B) 16,13 DKK je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite hat Coloplast A-S (B) im vergangenen Geschäftsjahr 28,94 Milliarden DKK verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 3,83 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Coloplast A-S (B) 27,87 Milliarden DKK umsetzen können.

Insgesamt hatten Analysten für das Gesamtjahr einen Gewinn von 25,39 DKK je Aktie in Aussicht gestellt. Den Umsatz hatten sie auf 28,87 Milliarden DKK taxiert.

Redaktion finanzen.at