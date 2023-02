Coloplast A-S (B): Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Coloplast A-S (B) hat sich am 03.02.2023 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2022 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 5,35 DKK. Im Vorjahresviertel hatte Coloplast A-S (B) 5,66 DKK je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 18,11 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 5,17 Milliarden DKK generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 6,11 Milliarden DKK ausgewiesen.

Für das Quartal hatten Analysten im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 5,89 DKK gerechnet. Den Umsatz hatten sie bei 6,09 Milliarden DKK gesehen.

