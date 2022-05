Coloplast A-S (B): So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Coloplast A-S (B) hat am 05.05.2022 das Zahlenwerk zum am 31.03.2022 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Coloplast A-S (B) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 5,99 DKK je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 6,03 DKK je Aktie gewesen.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 15,76 Prozent auf 5,50 Milliarden DKK aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4,75 Milliarden DKK in den Büchern gestanden.

Für das Jahresviertel hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 4,92 DKK gerechnet. Die Prognose für den Umsatz hatten sie auf 5,47 Milliarden DKK taxiert.

Redaktion finanzen.at