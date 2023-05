Coloplast A-S (B): So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Coloplast A-S (B) hat am 11.05.2023 die Bilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 5,51 DKK. Im Vorjahresviertel hatte Coloplast A-S (B) 5,99 DKK je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz wurde auf 6,06 Milliarden DKK beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5,50 Milliarden DKK umgesetzt worden waren.

Die Schätzungen der Analysten hatten für das Quartals-EPS bei 5,85 DKK gelegen. Beim Umsatz waren die Experten von 6,06 Milliarden DKK ausgegangen.

Redaktion finanzen.at