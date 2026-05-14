Coloplast A-S (B): So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Coloplast A-S (B) stellte am 12.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 4,31 DKK beziffert. Im Vorjahresviertel waren 4,05 DKK je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 7,08 Milliarden DKK in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 6,93 Milliarden DKK umgesetzt.

Für das Quartal hatten Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 6,01 DKK gerechnet. Der Umsatz wurde zuvor auf 7,08 Milliarden DKK geschätzt.

Redaktion finanzen.at