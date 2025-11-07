Coloplast A-S (B) vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Coloplast A-S (B) lud am 04.11.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Coloplast A-S (B) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3,88 DKK je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 5,84 DKK je Aktie gewesen.

Coloplast A-S (B) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 6,96 Milliarden DKK abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 0,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 6,95 Milliarden DKK erwirtschaftet worden waren.

Experten hatten einen Gewinn von 5,85 DKK je Aktie sowie einen Umsatz in Höhe von 7,06 Milliarden DKK erwartet.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 16,13 DKK ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 22,46 DKK je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 3,12 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 27,87 Milliarden DKK ausgewiesen. Im Vorjahr waren 27,03 Milliarden DKK in den Büchern gestanden.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 21,16 DKK prognostiziert. Den Umsatz hatten die Experten bei 27,99 Milliarden DKK erwartet.

Redaktion finanzen.at