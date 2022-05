Coloplast A-S (spons ADRs): Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Coloplast A-S (spons ADRs) gab am 05.05.2022 die Zahlen für das am 31.03.2022 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,085 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,098 USD je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Coloplast A-S (spons ADRs) in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,04 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 778,8 Millionen USD im Vergleich zu 770,8 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at