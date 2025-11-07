Coloplast A-S (spons ADRs) präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Coloplast A-S (spons ADRs) präsentierte in der am 04.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,06 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,090 USD erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Coloplast A-S (spons ADRs) 1,09 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 6,44 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,02 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Analysten waren von einem Gewinn je Aktie von 0,092 USD ausgegangen. Auf der Umsatzseite hatten die Experten im Durchschnitt 1,10 Milliarden USD erwartet.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,240 USD eingefahren. Im Vorjahr waren 0,330 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 4,99 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 4,12 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahr waren 3,93 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Beim Ausblick auf das abgelaufenen Gesamtjahr hatten sich die Prognosen der Analysten auf einen Gewinn je Aktie von 0,327 USD belaufen. Auf der Umsatzseite hatten die Experten im Durchschnitt mit 4,35 Milliarden USD gerechnet.

Redaktion finanzen.at