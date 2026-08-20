Coloplast A-S (spons ADRs) präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Coloplast A-S (spons ADRs) hat am 18.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,10 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,050 USD erwirtschaftet worden.

Das vergangene Quartal hat Coloplast A-S (spons ADRs) mit einem Umsatz von insgesamt 1,14 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,06 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 8,26 Prozent gesteigert.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 0,094 USD sowie einem Umsatz von 1,12 Milliarden USD in Aussicht gestellt.

Redaktion finanzen.at