Coloplast A-S (spons ADRs): Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Coloplast A-S (spons ADRs) hat am 12.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,07 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,060 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 1,11 Milliarden USD gegenüber 977,7 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Für das Quartal hatten Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,095 USD gerechnet. Der Umsatz wurde zuvor auf 1,11 Milliarden USD geschätzt.

Redaktion finanzen.at