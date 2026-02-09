Coloplast A-S (spons ADRs) stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Coloplast A-S (spons ADRs) hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 06.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,10 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,070 USD erwirtschaftet worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 9,24 Prozent auf 1,10 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,00 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 0,097 USD sowie einem Umsatz von 1,12 Milliarden USD in Aussicht gestellt.

Redaktion finanzen.at