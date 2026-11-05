Coloplast A-S (spons ADRs) stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Coloplast A-S (spons ADRs) hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 02.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 0,08 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Coloplast A-S (spons ADRs) 0,060 USD je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite hat Coloplast A-S (spons ADRs) im vergangenen Quartal 1,15 Milliarden USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5,34 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Coloplast A-S (spons ADRs) 1,09 Milliarden USD umsetzen können.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 0,210 USD je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Coloplast A-S (spons ADRs) ein Gewinn pro Aktie von 0,240 USD in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 9,10 Prozent auf 4,50 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 4,12 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Analysten hatten für das Gesamtjahr einen Gewinn je Aktie von 0,384 USD sowie einen Umsatz von 4,38 Milliarden USD prognostiziert.

Redaktion finanzen.at