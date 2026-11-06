Color Chips (India): Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Color Chips (India) hat am 04.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS belief sich auf 0,12 INR gegenüber 0,140 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 33,41 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 152,6 Millionen INR umgesetzt, gegenüber 114,4 Millionen INR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at