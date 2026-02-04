Color Chips (India) veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Color Chips (India) veröffentlichte am 03.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,28 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,180 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 86,53 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 143,3 Millionen INR, während im Vorjahreszeitraum 76,8 Millionen INR ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at